الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
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اللواء ابراهيم: أتمنى انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء مدة ولايتي

منذ ساعة واحدة
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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أعلن اللواء عباس ابراهيم “أنني لن أتولى أي مبادرة رئاسية ولا أفكر في القيام بوساطة على هذا المستوى ولا بد من الاستعاضة عن الانقسام في مجلس النواب بالتوافق لانتخاب رئيس”.

وقال ابراهيم في حديث لـmtv: أتمنى انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء مدة ولايتي وولاية زملائي ليتم تعيين قادة جدد للأجهزة إنما تمديد سن التقاعد للمدراء العامين مطروح في أروقة مجلس النواب ولهم أن يقرروا ما يناسب المصلحة العامة.

أضاف “الأمن الاجتماعي المتدهور لا بد من ان ينعكس على الأمن في الشارع اذ ان ازدياد مطالب المواطنين وهي محقة سينعكس حكماً على تصرفهم في الشارع وغيره لكن الأمن بشكل عام مضبوط”.

وأشار ابراهيم الى أن “الترسيم البحري أعطى دفعاً ايجابياً جداً و”توتال” يفترض أن تبدأ عملها في الربيع والانفراج الاقتصادي المأمول بحاجة لوقت لكنه سينعكس ايجاباً على كل شيء في البلد”.

وختم ابراهيم “لم يطلب مني التوسط بموضوع نقل “المونديال” لكنني مستعد لأي دور يدخل البهجة الى قلوب اللبنانين، وسررنا جميعا كعرب بفوز المنتخب السعودي”.

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