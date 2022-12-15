اللواء ابراهيم: اتفاقية الفيول العراقي تسير بشكل إيجابي

أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن “اتفاقية المليون طن الثانية من الفيول العراقي إلى لبنان تسير بشكل إيجابي وتستكمل قريباً”.

وكشف ابراهيم في حديث الى “قناة العراقية الإخبارية”، يبث غداً، أن “أزمة تأخير تجديد الجوازات اللبنانية ستنتهي في بداية العام الجديد بشكل تدريجي”.

ولفت الى أن “قنوات الحوار في لبنان في شأن ملف رئيس الجمهورية يبدو أنها مسدودة في بعض المفاصل والحوار مستمر”، مشيراً الى أن “هناك مليونا و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى سوريا”.

وأكد أن “دولا تدخلت لإيقاف تسليم عبدالله سبعاوي للعراق”، معلناً أننا “لم نخضع لهذه الضغوط”، وقال: “لبنان على استعداد تام للتعاون مع العراق في خصوص ملفات محاربة الفساد”.

وشدّد على “أننا حرصاء، على تمتين وتصحيح العلاقات مع الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والملف يسير ببطء”.

وردا على سؤال، قال:”ان “الحشد الشعبي” مؤسسة عراقية وقف إلى جانب اخوته في القوات الأمنية للدفاع عن العراق”.