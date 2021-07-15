اللواء ابراهيم: اتفاقية الفيول مع العراق أُنجزت

اعلن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم انه تم انجاز اتفاقية المليون ليتر الخاصة بالفيول مع العراق، وسيتم توقيع العقد خلال يومين، “بحيث نتسلم الكمية خلال اسبوعين، كما ان الترتيبات ستجري حاليا بين المصرف المركزي في العراق ونظيره قي لبنان” ،وقد اعلن ذلك خلال لقاء تعارفي مع اللقاء التشاوري الجامع لممثلين عن المحافظات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية بتحسين قطاع الكهرباء في لبنان وتخرجه من الظلمة التي تهدده، وستكون مقابل تقديم لبنان للعراق بعض الخدمات الطبية والزراعية.

كما لفت ابراهيم إلى أن العراق سيساعد لبنان في قروض طويلة الأمد تساعده على النهوض من الازمات التي تحيط به.