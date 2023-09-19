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اللواء ابراهيم: الحوار ممرّ إلزامي للتوافق

منذ 39 دقيقة
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى اللواء عباس إبراهيم الذي قال بعد اللقاء: “زيارة اليوم لهذه الدار الكريمة الوطنية هي زيارة طبيعية و خصوصا اذا كان هناك مناسبة هي تهنئة صاحب السماحة ببقائه على رأس هذه المؤسسة ونحن احوج ما نكون إليه كشخصية معتدلة وشخصية حوارية في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها البلد”.

وردا على سؤال ان كان هناك من مسعى يقوم به على صعيد رئاسة الجمهورية، قال: “لا مسعى منّي، أزور المفتي دريان كونه رجل حوار وانا لم أزل، على كل المنابر، أدعو إلى الحوار ممرًّا إلزاميًّا لتوافق اللبنانيين على كل شيء وليس فقط على رئاسة الجمهورية”.

وعما إذا كان الحوار يؤدي الى نتيجة، قال: “نحن لا نريد حوارًا لنرى ان كان هناك حوار فكيف نريد ان نتفاهم ولن نتفاهم على اي شيء من دون ان نتحاور مع بعض”. وختم: “كل حوار داخلي اهم من أي حوار خارجي”.

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