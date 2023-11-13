اللواء ابراهيم: تهديدات إسرائيل لا تعكس إلا هزيمتهم "العسكرية والنفسية"

كتب المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، على حسابه عبر منصة “إكس”: “غاب عن بال بيني غانتس أن اليوم الذي يهددنا به، ننتظره، نحن أهل لبنان، منذ وُلدنا”.

وأضاف, “التصريحات والتهديدات التي يطلقها قادة إسرائيل اليوم، لا تعكس إلا هزيمتهم العسكرية والنفسية، وما هي إلا من علامات النصر، نصرنا في غزة وفي لبنان”.

غاب عن بال بيني #غانتس أن اليوم الذي يهددنا به، ننتظره، نحن أهل #لبنان، منذ وُلدنا. التصريحات والتهديدات التي يطلقها قادة #إسرائيل اليوم، لا تعكس إلا هزيمتهم العسكرية والنفسية، وما هي إلا من علامات النصر، نصرنا في #غزة وفي لبنان. — اللواء عباس إبراهيم (@MGAbbasIbrahim) November 13, 2023

وكان قد هدد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بقوله: “أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم”.