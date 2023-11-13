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اللواء ابراهيم: تهديدات إسرائيل لا تعكس إلا هزيمتهم "العسكرية والنفسية"

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2023 6:51 مساءً
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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كتب المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، على حسابه عبر منصة “إكس”: “غاب عن بال بيني غانتس أن اليوم الذي يهددنا به، ننتظره، نحن أهل لبنان، منذ وُلدنا”.

وأضاف, “التصريحات والتهديدات التي يطلقها قادة إسرائيل اليوم، لا تعكس إلا هزيمتهم العسكرية والنفسية، وما هي إلا من علامات النصر، نصرنا في غزة وفي لبنان”.

وكان قد هدد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بقوله: “أقول لأعدائنا من الجنوب والشمال جاء يومكم”.

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