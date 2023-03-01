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اللواء ابراهيم خلال وداع المديرية العامة للأمن العام: أترك أمانة بين أيديكم

منذ دقيقتين
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن قوتنا بوحدتنا، مشيرا إلى أنه يترك اليوم أمانة بين أيديكم والعميد الياس البيسري هو أكثر من يمكن أن يحافظ على هذه الأمانة، ودعا إلى الحفاظ عليها.

وقال اللواء ابراهيم خلال وداع المديرية العامة للأمن العام وضباطها وعناصرها: “هذه المؤسسة أعطت مثالاً كيف تعمل لوحدة لبنان والشعب بات يؤمن أنها ملاذ آمن وأنها تستطيع أن تعيد لأي صاحب حق حقه”.

وأكد البيسري من جهته، متوجّها إلى اللواء ابرهيم، أننا مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به، وقال:” لا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية”.

من جهة أخرى، كشف اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحافيين، أنه لم يطلب التمديد ولا مرة، نافيا أن يكون قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لاخذ وعد بالتمديد.

وشدد على أنه لا يقبل ان يغطيه احد بشيء غير قانوني، وقال:” اذا منت انا سأخالف القانون فاكون قد اعطيت مثالا للذي يريد مخالفة القانون”.

ورأى أن إخراج مغادرته للامن العام كانت بطريقة خاطئة.

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