اللواء ابراهيم: لا أحمل أي رسالة سياسية أميركية الى المسؤولين

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انّ “الزيارة الى واشنطن كانت ناجحة ولها طابع أمنيّ”.

وقال في حديث تلفزيوني: “لا أحمل أي رسالة سياسيّة أميركيّة الى المسؤولين اللبنانيّين ولمست كل حرص على استقرار لبنان وعلى الإسراع في تشكيل الحكومة غير أنّني لم ألمس أي رأي أميركيّ بأي شخصيّة لترأس الحكومة اللبنانية”.

وأضاف: “لم يتمّ التطرّق الى موضوع “حزب الله” خلال زيارتي الى واشنطن والعنوان الأساس هو الإسراع في تشكيل الحكومة”.

وذكرت معلومات صحفية سابقاً أن زيارة اللواء عباس إبراهيم الذي وصل إلى واشنطن مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق خمسة أيام، تستهدف بالدرجة الأولى بحث ملف الرهائن الأميركيين المحتجزين في دمشق. واوضحت أن إبراهيم قد يلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الذي يتولى شخصياً هذا الملف، مع احتمال أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو، في حال كان سيبحث ملف لبنان المتشعب؛ خصوصاً في ظل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتي علق الرئيس اللبناني ميشال عون الاتصالات حولها.