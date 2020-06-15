اللواء ابراهيم: وردتنا معلومات عن استهداف المطار ولقد أوصلناها إلى المعنيين

اللواء عباس ابراهيم
اللواء عباس ابراهيم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بحث رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم الإثنين في عين التينة، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التطورات الأخيرة في لبنان.

وقال ابراهيم، بعد اللقاء، “وردتنا معلومات عن استهداف المطار، ولقد أوصلناها إلى المعنيين”.

وعن استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السرايا لمعالجة الازمة المالية وخصوصا انهيار سعر صرف الليرة، قال ابراهيم: “هدف اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار، انشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للامن العام لمتابعة المتاجرين بالدولار في البلد، بصورة غير شرعية”.

وتسربت موثيقة رسميّة، أمس الأحد، تشير إلى احتمال حصول اعتداء إرهابي على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تسلل أشخاص من جهة البحر للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم المطار، اليوم الإثنين.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

رئيس الحكومة: زعران يستبيحوا الشوارع ويدمروا البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج……

النائب أنطوان حبشي: لسنا بحاجة أن نهبج مجد خاص باسم حقوق المسيحيين

رئيس الحكومة حسان دياب: لا يجوز أن تظل إدارة الدولة في الوضع الذي تعيشه

لقاء سيدة الجبل: القضاء تحت سقف ضغوط ميليشيا حزب الله عاجز