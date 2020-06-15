اللواء ابراهيم: وردتنا معلومات عن استهداف المطار ولقد أوصلناها إلى المعنيين

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بحث رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم الإثنين في عين التينة، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التطورات الأخيرة في لبنان.

وقال ابراهيم، بعد اللقاء، “وردتنا معلومات عن استهداف المطار، ولقد أوصلناها إلى المعنيين”.

وعن استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السرايا لمعالجة الازمة المالية وخصوصا انهيار سعر صرف الليرة، قال ابراهيم: “هدف اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار، انشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للامن العام لمتابعة المتاجرين بالدولار في البلد، بصورة غير شرعية”.

وتسربت موثيقة رسميّة، أمس الأحد، تشير إلى احتمال حصول اعتداء إرهابي على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تسلل أشخاص من جهة البحر للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم المطار، اليوم الإثنين.