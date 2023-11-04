اللواء ابراهيم يشارك في المفاوضات لإطلاق الرهائن لدى "حماس"

كشف المدير السابق للامن العام عباس اللواء عباس إبراهيم أنه يتوسط في مفاوضات تبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وقال في مداخلة عبر قناة “الجديد” اللبنانية: “ما يتم العمل عليه الآن هو ملف الأسرى وتبادل الأسرى”، لافتا الى ان هناك تعنتاً اسرائيلياً في هذا الموضوع وضغطاً دولياً كبيراً لانجاز هذا الملف.

وأضاف: “عملنا على بعض الملفات وهذه الملفات أنتجت، وكان لي دور مع السيد آموس هوكشتاين في ما يجري اليوم حالياً بما يتعلق بخروج حاملي الجنسية المزدوجة من غزة”.

وكان موقع “أبو علي إكسبريس” التابع للاستخبارات الاسرائيلية أفاد أن عباس إبراهيم، يشارك في المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس” عن طريق وسيط اميركي من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق الاسرى و المحتجزين الاسرائيليين.

واشار الموقع الاستخباراتي ان ابراهيم المقرب من “حزب الله” يقوم بدور الوسيط بين الطرف الأميركي وحركة “حماس” لإتمام صفقة تبادل أسرى قريباً.

وبحسب الموقع الاستخباراتي، فإن ابراهيم أكد أن الفصائل الفلسطينية ستفرض شروطها ولن تقبل بذهاب هذه الدماء بدون إنجازات كبيرة.