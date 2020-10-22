استمع لاذاعتنا

اللواء ابراهيم يصل لبنان اليوم على متن طائرة خاصّة

منذ 31 دقيقة
اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

A A A
طباعة المقال

يصل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى لبنان اليوم، قادماً من الولايات المتحدة الأميركيّة، على متن طائرة خاصّة وضعتها السلطات الأميركيّة بتصرّفه، تماماً كما حصل في رحلة الذهاب كما نقل موقع “mtv”.

وبعد تأكيد إصابة اللواء إبراهيم بفيروس كورونا مساء الإثنين إصابته بفيروس كورونا، لإادت المعلومات أن صحة إبراهيم جيّدة وهو لم يشعر بعوارض شديدة منذ ثبوت إصابته بالفيروس.

وهو كان أجرى عدداً من الاتصالات الخارجيّة والداخليّة، من بينها مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وتابع ابراهيم الملف الحكومي، الى جانب ملفات أخرى مرتبطة به، حيث تفرّغ لهذه الاتصالات بعد أن حجر نفسه.
وكان اللواء ابراهيم ألغى زيارة كانت مقرّرة الى باريس التي كان سيمرّ بها في طريق عودته من واشنطن الى بيروت، واستعاض عنها بسلسلة اتصالات.

المزيد من أخبار لبنان

ميشال عون وسعد الحريري
الجنرال يهزّ العصا للحريري.. “هيهات منا الرجعة”
جبران باسيل
باسيل يروّج لـ”الحلف الرباعي” في محاولة لفك عزلته
بعلبك - الهرمل
رئيس جمعية تجار بعلبك تعرض لعملية سلب 400 الف دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الثورة اللبنانية
مرحلة متفجرة تنتظرنا.. واستعدوا لإنقلابات جذرية!
العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
كورونا
عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا