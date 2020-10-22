اللواء ابراهيم يصل لبنان اليوم على متن طائرة خاصّة

يصل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى لبنان اليوم، قادماً من الولايات المتحدة الأميركيّة، على متن طائرة خاصّة وضعتها السلطات الأميركيّة بتصرّفه، تماماً كما حصل في رحلة الذهاب كما نقل موقع “mtv”.

وبعد تأكيد إصابة اللواء إبراهيم بفيروس كورونا مساء الإثنين إصابته بفيروس كورونا، لإادت المعلومات أن صحة إبراهيم جيّدة وهو لم يشعر بعوارض شديدة منذ ثبوت إصابته بالفيروس.

وهو كان أجرى عدداً من الاتصالات الخارجيّة والداخليّة، من بينها مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وتابع ابراهيم الملف الحكومي، الى جانب ملفات أخرى مرتبطة به، حيث تفرّغ لهذه الاتصالات بعد أن حجر نفسه.

وكان اللواء ابراهيم ألغى زيارة كانت مقرّرة الى باريس التي كان سيمرّ بها في طريق عودته من واشنطن الى بيروت، واستعاض عنها بسلسلة اتصالات.