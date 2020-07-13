اللواء ابراهيم: مطالب لبنان بين يدي أمير الكويت

اللواء عباس ابراهيم
اللواء عباس ابراهيم

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كشف مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في حوار خاص مع «الراي» إن الرسالة التي نقلها الى من الرئيس ميشال عون “أصبحت الآن بين يدي أمير الكويت”، مشيراً إلى أننا كلنا ثقة بالإرادة الكويتية في المساهمة بحل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان”.

وأشار إلى أن “الزيارة تستهدف مناقشة الأفكار المشتركة التي تساعد لبنان في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، ونحن نعلم أن الكويت على مدى التاريخ لم تُقصّر”.

وأكد أن «الكويت كما ذكر رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في اللقاء، تقف دائماً إلى جانب لبنان في الأزمات، ونحن نجد في الكويت ملجأ للإعراب عن همومنا وقلقنا على مستقبلنا ومستقبل لبنان واستقراره، ولم نجد في الكويت إلا كل ما نتمناه”.

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