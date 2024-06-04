اللواء خير استقبل لوسيانو.. وهذا ما جرى بحثه

إستقبل الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد ماتيو لوسيانو، ترافقه منسقة العلاقات الخارجية للمنظمة تالة الخطيب.

بعد اللقاء قال لوسيانو:”ان المنظمة تقوم دائما باجتماعات دورية مع كل المؤسسات الحكومية لنرى ما هي حاجات وطبيعة الدعم الذي بإمكاننا تقديمه لكن اجتماعنا اليوم مع الهيئة كان بالتحديد بخصوص اللبنانيين الموجودين خارج لبنان وبحاجة لمساعدة ان كانوا قد تركوا بطريقة غير شرعية او عالقون في الخارج لأسباب ثانية. وهذا كان الهدف من الزيارة”.