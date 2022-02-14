اللواء خير تسلم 487 طناً من المساعدات الطبية والغذائية من مصر

تسلّم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير 487 طناً من المساعدات الطبية والغذائية، مقدمة من جمهورية مصر العربية الى لبنان، حيث تمت عملية التسليم على رصيف مرفأ بيروت في حضور كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، مدير عام مرفأ بيروت الاستاذ عمر عيتاني، وسفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي.

وشكر اللواء خير مصر على تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة العصيبة التي يواجه فيها تحديات استثنائية، مؤكداً ان عملية توزيع هذه المكرمة ستكون ضمن برنامج تم تنظيمه بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المختصين.

من جهته، أوضح السفير المصري علوي أن هذه الهبة هي أحدث حلقات ما وصفه “بالجسر المصري” لدعم اللبنانيين والذي بدأ في اليوم التالي على وقوع جريمة المرفأ حيث جرى اتصال في الخامس من آب بين الرئيس السيسي والرئيس ميشال عون حيث وضعت مصر كل امكاناتها، وكانت الترجمة واضحة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، لافتا الى ان هناك قرار مصري بأن لبنان لن يترك وحيدا الى ان تنتهي هذه الفترة الصعبة.

فيما كشف وزير الداخلية القاضي ملوي ان الادوية ستذهب بإشراف وزارة الصحة في اغلبها الى قوى الامن الداخلي لسد احتياجاتهم، اما الاغذية فستذهب الى كل من قوى الامن الداخلي وفوج اطفاء بيروت وفوج اطفاء طرابلس، شاكرا للقيادة المصرية وقوفها الى جانب لبنان.

بدوره، أعلن عيتاني ان ادارة مرفأ بيروت لن تتوانى عن تأمين كل المتطلبات وتقديم كل التسهيلات اللوجستية امام جسور الدعم للبنان واللبنانيين.