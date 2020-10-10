اللواء خير تفقد أضرار انفجار طريق الجديدة: لن نسمح ببقاء أحد في الشارع

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير المبنى المتضرر في شارع أبو شاكر في الطريق الجديدة نتيجة انفجار خزان وقود أمس.

ودعا خير المواطنين الى “الوعي لما يحصل”، والبلديات الى “القيام بدورها والمساعدة والتشدد في المراقبة قبل الاجهزة الامنية، لان البلديات هي صاحبة الارض”.

وقال: “كما تعاملنا مع المتضررين من انفجار مرفأ بيروت سنتعامل مع حادثة الامس. وسنؤمن لهم كل ما يلزم ولن نسمح بان يبقى أحد في الشارع”.

وعن التحقيقات الأولية بالحادث اكتفى بالقول إن “الطمع ضر ما نفع”.

وناشد البلديات القيام بتنظيف المجاري قبل فصل الشتاء والعواصف.

من جهته أعلن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني انه “وبحسب التحقيقات الأولية فإن انفجار الطريق الجديدة ناتج عن تسرب كمية من مادة البنزين على الارض من الخزان الموجود، والامر تصادف مع عملية تلحيم ما ادى الى انفجار الخزان وتحطم الارضية فوق المستودع وسقوط اربعة شهداء وعدد كبير من الجرحى”.

وقال: “نعمل منذ الصباح على التأكد عن طريق فريق من المهندسين من سلامة المبنى، والى الآن تم الكشف عن تصدع عامودين في جسور الاسمنت نعمل على تدعيمها”.

ودعا محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المؤسسات الى “اتخاذ اجراءات وقائية عن طريق وضع طفايات للنيران”، مشيرا الى “وجود آلاف المستودعات التي تشكل قنابل موقوتة داخل الاحياء السكنية والتي يجب العمل على ايقافها بالسرعة المطلوبة”.

وناشد أهالي بيروت “الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن هذه الحالات، لأنه من غير الممكن الاستمرار بالامور كما هي عليه الآن، لأن الأساس هو حماية المواطن”.