اللواء خير: لا علاقة لنا بتوزيع المساعدات التركية

أوضح الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، تعليقاً على ما يتم تداوله حول توزيع الهيئة العليا للإغاثة للمساعدات الغذائية التركية “ان الدفعة الأولى من المساعدات التركية التي وصلت الى مرفأ طرابلس سلمت كاملة الى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كافة، والدفعة الثانية والأخيرة التي وصلت منذ أسبوع من الجمعيات الإنسانية في تركيا إلى الجمعيات الإنسانية وبعض البلديات في لبنان، حيث تم وضع الأسماء من قبل الجمعيات، وسيتم تسليمها للمستفيدين من قبل السفارة التركية في لبنان ومنظمة الإغاثة التركية، وهي التي ستشرف وتدير عملية التوزيع كاملة، وبالتالي ليس لهيئة الإغاثة علاقة بهذا الموضوع”.

أضاف: “إن المساعدات لا تزال حتى الآن في المستودعات، وسيتم توزيعها لاحقا من قبل السفارة التركية، فاقتضى التوضيح”.