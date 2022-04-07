الخميس 6 رمضان 1443 ﻫ - 7 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اللواء خير: لا علاقة لنا بتوزيع المساعدات التركية

منذ 6 ثواني
اللواء محمد خير

اللواء محمد خير

A A A
طباعة المقال

أوضح الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، تعليقاً على ما يتم تداوله حول توزيع الهيئة العليا للإغاثة للمساعدات الغذائية التركية “ان الدفعة الأولى من المساعدات التركية التي وصلت الى مرفأ طرابلس سلمت كاملة الى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كافة، والدفعة الثانية والأخيرة التي وصلت منذ أسبوع من الجمعيات الإنسانية في تركيا إلى الجمعيات الإنسانية وبعض البلديات في لبنان، حيث تم وضع الأسماء من قبل الجمعيات، وسيتم تسليمها للمستفيدين من قبل السفارة التركية في لبنان ومنظمة الإغاثة التركية، وهي التي ستشرف وتدير عملية التوزيع كاملة، وبالتالي ليس لهيئة الإغاثة علاقة بهذا الموضوع”.

أضاف: “إن المساعدات لا تزال حتى الآن في المستودعات، وسيتم توزيعها لاحقا من قبل السفارة التركية، فاقتضى التوضيح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار… إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة
    الانتخابات
    هيئة الاشراف على الانتخابات: جاهزون لتلقي الشكاوى والمراجعات
    الأبنية
    مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة: طفح الكيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كيليان مبابي
    مبابي قرّر البقاء في باريس سان جيرمان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: حركة “سوا” ستكسر المحرّمات ورئيسها سيكون مسيحياً
    جثث مدنيين ملقاة في الشوارع (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا.. ناجون من معارك بوتشا الطاحنة يروون حكايا من الخيال