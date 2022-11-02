اللواء خير متفقّدًا مدرسة الأميركان: لا أحد خارج المحاسبة

جال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء “محمد خير”، يرافقه النائب “فراس سلوم” في مبنى مدرسة الاميركان في جبل محسن، والتي تعرضت لانهيار سقفها مما أدى إلى وفاة إحدى طالباتها.

وقال اللواء خير: “الحقيقة نحن بصدد استشهاد طالبة رحمة الله عليها ، ونسأل الله أيضا الشفاء العاجل للجريحة الضحية الثانية في هذه الفاجعة”، مضيفًا: “يبدو أن طرابلس تتعود بحزن على الفواجع المؤلمة، ونتمنى كما نفعل في كل مرة أن لا تتكرر النكبات، وكما تعلمون أجرى دولة الرئيس ميقاتي اكثر من ثلاثة اتصالات بنا في الهيئة واتينا فورا، وجرى الاتصال بوزير التربية مرارا اليوم والتنسيق معه كامل لمعالجة الأمور كافة ومعالجة الجرحى، بالاضافة الى التنسيق مع اليونيسيف كي لا يكون اي متضرر من هذا الحادث خارج التغطية”.

وتابع: “سيكون هناك لجنة تحقيق ولجنة خبراء ولن يكون هناك احد خارج المحاسبة. هذا مطلب دولة الرئيس ميقاتي ومعالي الوزير سيكون ضمن لجنة التحقيق للإطلاع والمتابعة.نحن نسعى في طرابلس وأحيانًا خارج المهمة الملقاة على عاتقنا، ولدينا دراسة بكلفة حوالي 35 مليون دولار ، لكل طرابلس الأثرية”.

كما أشار الى ان “الرئيس ميقاتي يسعى الآن ومنذ وقت مع اليونسكو ومع جهات مانحة عدة، بالتنسيق معنا لنتمكن من ترميم مرتجى لكثير من المباني”.

وردًا على سؤال قال: “اكيد وزارة التربية معنية بوضع كل المدارس الرسمية، وتقوم بالتحقيق اللازم ولن يكون احد خارج المحاسبة، فلا احد يتمنى حصول هكذا حادث”.