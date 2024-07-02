اللواء خير: هذه الاتفاقية تعبير صادق عن عمق العلاقات بين المملكة ولبنان

اعتبر الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في بيان، “ان توقيع الاتفاقية بين الهيئة العليا للإغاثة و”مركز الملك سلمان”، هي تعبير صادق عن عمق العلاقات الاخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وهذه المكرمات من المملكة التي يقدمها جلالة الملك سلمان وولي العهد سمو الامير محمد والتي يرعاها في لبنان باسمى تجلياتها الانسانية والاخوية معالي السفير وليد بخاري”.

وأكد اللواء خير “أن هذه الاتفاقية والمكرمة السعودية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في سلسلة المساعدات الطويلة للحكومة والشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وختم خير بتوجيه الشكر “للملك وولي العهد والسفير بخاري على تقديماتهم وحبهم للبنان وللرئيس نجيب ميقاتي على حرصه وتفانيه، من أجل تاكيد عمق لبنان العربي وفي مقدمها علاقاته الاخوية مع المملكة العربية السعودية”.