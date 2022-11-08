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اللواء خير يتابع ملف عودة اللبنانيين العالقين في تركيا

منذ 40 دقيقة
اللواء محمد خير

اللواء محمد خير

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يتابع الأمين العام للهيئة العليا للإغائة اللواء الركن “محمد خير”، بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موضوع عودة المواطنين اللبنانيين العالقين في تركيا الى لبنان، من خلال التواصل مع سفارة لبنان في انقرة التي تعالج الموضوع مع السلطات المختصة التركية منذ حدوثه قبل شهرين .

وقد تم استكمال ملفات ١٢٢ مواطناً من اصل ٢٠١ في مراكز الترحيل، في حين ينتظر ٧٧ آخرون موافقة المديرية العامة للأمن العام، للحصول على جوازات مرور.

“وتنظر سفارة لبنان في انقرة الى معالجة موضوع الأطفال والأمهات والمرضى بأفضل السبل، حيث تولي السلطات التركية موضوع اللبنانيين بشكل خاص، اهتمامها المطلق نظرًا للعلاقات المميزة التي تجمع الدولتين”.

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