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اللواء شقير عرض مع الراعي آخر التطورات الأمنية والمستجدات في لبنان والمنطقة

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2025 7:51 مساءً
المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

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زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الصرح البطريركي في بكركي ظهر اليوم، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في زيارة تعارف.

وبحسب بيان صادر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، تم خلال اللقاء، عرض آخر التطورات الأمنية والمستجدات في لبنان والمنطقة. واستبقاه البطريرك الراعي الى مائدة الغداء.

اللواء حسن شقير

واللواء شقير، من مواليد بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

تطوّع في الكلية الحربية عام 1992، وبعد تخرّجه انضم إلى فوج المدفعية حيث خدم لمدة خمس سنوات.

بعد سنوات من الخدمة في فوج المدفعية، انتدب اللواء شقير للعمل في مديرية المخابرات، حيث شغل عدة مناصب حيوية في التحقيقات والعمليات الأمنية في بيروت والجنوب اللبناني.

تم تعيينه في آذار 2022، في منصب نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة، وتولّى إدارة ملفات أمنية حساسة تشمل مكافحة الإرهاب والتجسس، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في لبنان.

وفي 13 آذار 2025، تم تعيينه رسميا مديرا عاما لجهاز الأمن العام بقرار من حكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون.

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