اللواء شقير يزور قيادة "اليونيفيل" في الناقورة ويؤكد أهمية التعاون لبسط سلطة الدولة

زار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في الناقورة، حيث استُقبل بمراسم رسمية من عناصر القوة الدولية. وعقد شقير لقاءً مع قائد القوات اللواء ديوداتو أبانيارا وعدد من الضباط، جرى خلاله بحث آخر المستجدات، خصوصاً الأوضاع على الحدود الجنوبية.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديراً للتعاون القائم بين الأمن العام و”اليونيفيل”، كما دوّن اللواء شقير كلمة شكر في السجل الذهبي.

إثر ذلك، تفقد شقير مركز أمن عام الناقورة الحدودي واطلع على سير العمل فيه، منوهاً بـ”الجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها العسكريون في سبيل بسط سلطة الدولة، رغم الظروف الصعبة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.