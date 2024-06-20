الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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اللواء عباس إبراهيم: الجيش الإسرائيلي أعجز من أن يقوم بحرب على جبهة ثانية

منذ 3 دقائق
اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

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إستقبل اللواء عباس إبراهيم ظهر اليوم الخميس، في مكتبه سفير اليابان في العراق فوتوشي ماتسوموتو، الذي يقوم بجولة أفق في المنطقة تشمل لبنان لمناقشة الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط وخصوصا الحرب الدائرة في غزة واحتمالات التصعيد في جنوب لبنان.

واستوضح ماتسوموتو الذي شغل يوما مركز المبعوث الياباني الخاص الى سوريا احتمالات توسع الحرب جنوبا، وكان رأي اللواء إبراهيم بأن “لا خوف من الحرب الشاملة في جنوب لبنان”.

ولفت اللواء إبراهيم الى أنه “لن يكون هناك تصعيد غير تقليدي ومختلف عما يجري الآن على الجبهة اللبنانية”.

وأشار الى أن “اعتبارات عدة تحكم هذا المنحى، أبرزها أن الجيش الإسرائيلي أعجز من أن يقوم بحرب على جبهة ثانية. فبعد تسعة أشهر على اندلاع الحرب مع غزة تكبد هذا الجيش الكثير من الخسائر على المستوى البشري والتجهيزات، لذا فإنه سيحتاج إلى أعوام عدة لكي يعيد تنظيم صفوفه وملء الفراغات البشرية وتلك على مستوى التجهيز والتسليح ولتدريب جنود جدد وإعادة النهوض به على المستويين التنظيمي والانضباطي”.

في ما خص حرب غزة، أعاد اللواء ابراهيم التأكيد بأنه لا يرى “إمكانية لهدنة قريبة في غزة، لأن المدخل الأول لها هو وقف دائم لإطلاق النار”.

وقال: “لم يزل العدو الإسرائيلي يراوغ في هذه النقطة، ولا يريد وقفا دائما لإطلاق النار بل يريد أن يسترجع كل المفقودين الإسرائيليين الموجودين لدى القوى الفلسطينية من دون الالتزام بوقف اطلاق النار الدائم، بما يعني أنه يسعى للحصول على المفقودين لدى القوى الفلسطينية ليعيد بعدها العمل بآلة القتل”.

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