اللواء عباس إبراهيم: غاب منطق العقل بموضوع الحكومة

لفت المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى انه “لمس من المسؤولين الروس استعداد روسيا الدائم للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته اقتصادياً أو أمنياً، و”سبق وطلبنا من روسيا تدريب عناصر الأمن العام في مجال مكافحة الإرهاب ومجالات أخرى وأرسلنا عسكريين سابقاً إلى روسيا للتدريب ولا يزال هذا الأمر مستمراً”.

وأشار في حديث تلفزيوني الى انه “للأسف غاب منطق العقل بموضوع الحكومة ولا بدّ من وجود حكومة أياً يكن شكلها ووجود الحكومة هو المدماك الأول لحلّ كل مشاكل لبنان”.

وأكد اللواء ابراهيم انه “تمّ توقيع اتفاقية حصول لبنان على النفط من العراق وهناك إجراءات إدارية فقط يعمل المصرف المركز العراقي مع مصرف لبنان على حلّها”، داعياً لـ”قيام حكومة وحدة وطنية قادرة على حلّ مشاكل البلد والمسؤول عن التعطيل هو غياب التواصل والحوار ولجوء الأفرقاء إلى التراشق الإعلامي”.

ولفت ابراهيم الى ان “ما نريده من إسرائيل بموضوع ترسيم الحدود البحرية هو إعطاء لبنان حقه في مياهه وحدوده الخالصة وحقّ لبنان واضح، والغرب اليوم يحاول جاهداً الانفتاح على سوريا في الملف الأمني وسوريا ليست جاهزة للانفتاح الأمني فقط بل ترغب بانفتاح ديبلوماسي وسياسي، وليس هناك أي نازح سوري عاد إلى بلاده تعرض إلى مضايقات إلا اذا كان ارتكب أي مخالفة بعد العودة ولكن نحن نضمن سلامته بعودته الطوعية”.