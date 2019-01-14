الليبيون يثأرون من “أمل” بالاعتداء على السفارة اللبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد سفير لبنان في ليبيا محمد سكينة الاعتداء على السفارة اللبنانية في ليبيا.

وأشار، في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”، الى إزالة اللوحة الرسمية التابعة للسفارة وربط بوابتها بالعلم الليبي، لافتًا الى ان هذا الاعتداء حصل من قبل مجموعة من الشبان الليبيين الغاضبين بعد تصرف أنصار حركة امل في بيروت.

المزيد من الأخبار

عون لهيل: ترسيم الحدود في الجنوب تأخر

هيل في بعبدا

الاعتداء على السفارة اللبنانية جاء نتيجة قيام عدد من الشباب المؤيدين لحركة أمل الأحد، بإزالة علم ليبيا في “بيال – بيروت”، ودوسه بأرجلهم، واستبداله بعلم حركة أمل، على خلفية رفض مشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الحالي.

 

المصدر اذاعة لبنان الحر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

موقف “القوات” من النظام السوري واضح

أخبار لبنان

عقوبات أميركية جديدة على حزب الله

فنون ومنوعات

صورة: الإعلامية اللبنانية “ديما صادق” تهاجم الحجاب والمحجبات وتسبب ضجة…

فنون ومنوعات

بالتفاصيل: لبنان وبلاد الشام تحت تأثير منخفض جوي والثلوج ستلامس ٥٠٠ متر استعدوا

أخبار لبنان

رسالة أميركية إلى لبنان

أخبار لبنان

لا أمل بحلحلة حكوميّة إلا إذا…