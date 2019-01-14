الليبيون يثأرون من “أمل” بالاعتداء على السفارة اللبنانية

أكد سفير لبنان في ليبيا محمد سكينة الاعتداء على السفارة اللبنانية في ليبيا.

وأشار، في حديث الى إذاعة “لبنان الحر”، الى إزالة اللوحة الرسمية التابعة للسفارة وربط بوابتها بالعلم الليبي، لافتًا الى ان هذا الاعتداء حصل من قبل مجموعة من الشبان الليبيين الغاضبين بعد تصرف أنصار حركة امل في بيروت.

الاعتداء على السفارة اللبنانية جاء نتيجة قيام عدد من الشباب المؤيدين لحركة أمل الأحد، بإزالة علم ليبيا في “بيال – بيروت”، ودوسه بأرجلهم، واستبداله بعلم حركة أمل، على خلفية رفض مشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في بيروت يومي 19 و20 كانون الثاني الحالي.

المصدر اذاعة لبنان الحر