الليرة اللبنانية تتصدّر قائمة أسوأ العملات

احتلّت الليرة اللبنانية صدارة قائمة العملات الأسوأ أداء هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها الليرة النيجيرية بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024.

وبحسب بيانات “بلومبيرغ”، حلّ الجنيه المصري ثالثاً بين أسوأ العملات أداء هذا العام وذلك بعد تراجعه بنسبة 38.3% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي. وحلّ البيزو التشيلي في المرتبة الرابعة مسجّلا تراجعاً بنسبة 10.2% مقابل الدولار، بينما حلّت الليرة التركية في المركز الخامس عالمياً بتراجع نسبته 7% مقابل الدولار.

كما يؤكد الخبراء أن السقوط الحر لليرة اللبنانية يعد نتيجة طبيعية لتقاعس السلطتين السياسية والنقدية عن إيجاد الحلول وإقرار الإصلاحات. وفي حين يعجز مصرف لبنان المركزي عن التدخل بحلول مستدامة للسيطرة على فوضى السوق الموازية، تسيطر الأخيرة على مصير الليرة.