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الليرة اللبنانية تواصل انهيارها أمام الدولار... كم بلغ سعر الصرف اليوم؟

17 - مارس - 2021
الدولار

الدولار

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء ما بين “14000 – 14200” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو نفسه سعر الإقفال مساء أمس، وكان وصل أمس الدولار إلى 15 ألف ليرة.

يترافق ارتفاع سعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد لهجة الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وتشهد مختلف المدن اللبنانية احتجاجات واسعة على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، وسط مخاوف شعبية من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على تأمين أساسيات العيش، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزادا سوءا في الأيام المقبلة.

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