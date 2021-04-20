"الليطاني" أودعت غربال لائحة بأسماء متعهدين نفذوا أعمالا لها

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها أودعت “مبادرة غربال استنادا الى كتابها الموجه الى المصلحة رقم 5/و تاريخ 05/01/2021، واستنادا الى المادة (2) من القانون رقم 28/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، لائحة بأسماء المتعهدين الذين نفذوا أعمالا للمصلحة في خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث تضمنت الجداول المودعة بأسماء المتعهدين (أفراد وشركات) الذين تم إبرام عقود معهم وفق الأصول المتبعة، واستنادا الى النظام المالي للمصلحة وقانون المحاسبة العمومية، عن طريق إجراء مناقصات عمومية واستدراجات عروض واستقصاء أسعار وعقود بالتراضي وطلبيات شراء وغيره، وذلك لتنفيذ مشاريع وخدمات خاصة بالمصلحة والممولة من قبلها، وذلك في خلال السنوات العشرين الأخيرة (2001-2020)”.

وأشارت الى انه “يمكن لمن يرغب بالاطلاع على محتوى التقرير المقدم الى مبادرة غربال او الاستحصال على نسخة منه، مراجعة مصلحة الصفقات في مبنى الإدارة المركزية في بشارة الخوري”.