المؤسسات الأهلية في صيدا: لا حل الا بتغيير النظام الطائفي التحاصصي

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عقد “تجمع المؤسسات الأهلية” بهيئته الموسعة إجتماعا في قاعة بلدية صيدا لمناقشة الأوضاع المعيشية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

افتتح الإجتماع المنسق العام للتجمع ماجد حمدتو، مشيرا إلى “إستفحال الأزمة وتراجع الأداء الحكومي في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع، وهذا لا يعفي من تولوا سدة الحكم في الأعوام الماضية من السؤولية الأساسية ومباشرة ما وصلنا إليه ولا حل الا بتغيير هذا النظام الطائفي التحاصصي القائم على الزبائنية”، موجها التحية إلى عناصر الصليب الأحمر اللبناني، متمنيا لهم “الصحة والسلامة، والشفاء العاجل للذين أصيبوا منهم بفيروس كورونا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني”.

وعزى “الجسم الطبي بوفاة الدكتور لؤي إسماعيل الذي قضى بفيروس كورونا أثناء تأديته رسالته الإنسانية”.

وناقش المجتمعون “بعض الاقتراحات للتصدي للأزمة واستنهاض الوضع بالعمل الجماعي والتعاون لجبهها وضرورة تحديث “داتا” المعلومات للمدينة عبر اجراء إحصاء شامل بالتعاون مع البلدية”.

وقدروا عاليا المشروع الذي اطلقته “سوق التوفير الصيداوي” بالتعاون مع “تجمع المؤسسات الأهلية” في صيدا للمساهمة في توفير مواد غذائية بأقل كلفة على رغم الصعوبات المالية وعدم إستقرار الأسعار وضرورة الافادة من المبلغ المتبقي الذي وفرته البلدية لتوزيع القسائم الشرائية قبل عيد الأضحى”.

وإطلع المجتمعون على “النشاط المشترك الذي تقوم به شبكة الحماية المجتمعية في صيدا ضمن شبكة المدن القوية لتدريب كوادر حول أخطار “التطرف والتطرف العنيف” وآليات العمل على معالجته والتخفيف أخطاره”.

ودعا التجمع الى “عقد لقاء يضم مجموعة من التربويين أساتذة ومديرين وأهال ومهتمين لمعالجة الشأن التربوي والتعليمي والتصورات عن بدء السنة الدراسية المقبلة والمشاكل التي تواجه طرق التعليم بالحضور الفيزيولوجي للتلامذة أو التعلم من بعد والمحافظة على سلامة الأسرة التعليمية من تسريح المعلمين في المدارس الخاصة والمشاكل الناتجة من ذلك في ظل غياب دور الوزارة في وضع تصور واضح”،

وإقترح المجتمون “تنظيم مؤتمر أو ندوة موسعة عن مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه لتبيان كل المعوقات والحلول الممكنة لمعالجة هذه الأزمة والضغط من أجل تنفيذها”.

وأكدوا “الالتزام كل الاجراءات التي تحفظ صحة الناس إزاء انتشار فيروس كورونا”، وتطرق إلى “الضغط والعبء الحاصل على المراكز الصحية والمستوصفات، والدعم المتواضع الذي قدمته بلدية صيدا للمستوصفات لدعم الادوية لذوي الأمراض المزمنة”، ومطالبة البلدية بـ”دعم آخر”.

ودعيت اللجنة الصحية الى “عقد اجتماع في القريب العاجل للتباحث في كل القضايا الصحية في ظل جائحة كورونا وإستفحال الأزمة الإقتصادية”.

وتوقف المجتمعون عند “المهلة التي أعطاها البنك الدولي للحكومة اللبنانية لبدء الأشغال في سد بسري، وإصرار الحكومة على تنفيذ هذا المشروع على رغم كل الدراسات والتحذيرات والرفض الشعبي العارم لإقامة هذا السد لتعارضه مع المعايير البيئية والطبيعية والصحية والأثرية”، مؤكدين “رفضنا لإقامة السد والبحث عن مصادر بديلة لتغذية بيروت ومناطق أخرى بالمياه”.

وإقترح المجتمعون: تنظيم مؤتمر حول الموضوع الاقتصادي التنموي الاجتماعي للتفتيش عن مخارج للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها والخروج بتوصيات عملانية لمتابعتها .

– التحضير لنشاط بعنوان “يوم فلسطين في صيدا ” تضامنا مع إخوتنا الفلسطينيين وردا على “صفقة القرن” .

– تنظيم يوم للتطوع في المدينة واختيار العمل المناسب بحسب الأولويات ودعوة الجميع للمشاركة في تنفيذه .

– إقامة يوم للموسيقى والفنون في المدينة خلال فصل الصيف بالتنسيق مع مجموعة من الفنانين الصيداويين.

– الاعلان عن 3 أيام للسياحة الداخلية باقتراح من مؤسسات في صيدا القديمة”.