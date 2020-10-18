المؤسسات التربوية الخاصة: للتقيد بقرار “التربية”

ناشد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان جميع إدارات المدارس الخاصة التقيد التام بمضمون قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 463/م/2020, القاضي بوجوب فتح المدرسة يوم غدٍ الاثنين فقط لصف التاسع اساسي والصفين الثاني والثالث ثانوي من خلال التعليم المدمج الجزئي. أمّا صفوف الروضة والسابع والثامن متوسط والأوّل ثانوي فستعود الى التدريس المدمج الجزئي يوم الاثنين الواقع فيه ٢٦ تشرين الأوّل الجاري, كما ستعود صفوف الحلقتين الاولى والثانية الى التدريس في الثاني من تشرين الثاني المقبل. يتمنى الاتحاد على جميع المدارس التقيد بما تمت الدعوة إليه أعلاه بسبب تفشي وباء الكورونا وتحاشياً لتعرض المدارس للمساءلة، وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية.