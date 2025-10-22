المؤسّسة العامة لمصلحة سكك الحديد: القوى الامنية باشرت إزال التعديات ضمن عاريا

صدر عن المؤسسة العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك البيان الآتي:

في إطار حرص المصلحة على حماية الأملاك العامة التابعة لها، وبعدما كانت تقدمّت من الجهات القضائية المختصّة باداعاءت ضد المعتدين على هذه الأملاك. وبعد متابعة حثيثة من معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، باشرت القوى الأمنية بإشارة من القضاء المختص بإزالة بعض هذه التعديات ضمن نطاق منطقة عاريا العقارية.

إن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك إذ تتوجّه بالشكر إلى القضاء والقوى الأمنية على عملهم لإزالة التعديات، تأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمّة لإزالة التعديات عن كافة أملاك المصلحة على كامل الأراضي اللبنانية، وحمايتها من أي تعديات يمكن أن تحصل مستقبلاً. علماً أن المصلحة تقدّمت بادعاءات مماثلة ضد التعديات على أملاكها في كل المناطق وتنتظر أن يصار أيضاً إلى إزالتها، وهي تؤكد مجدداً أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يعتدي على أملاكها في إطار القوانين المرعية الإجراء.