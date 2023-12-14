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المؤهلون المتقاعدون: للاعتصام غدًا "دفاعًا عن لقمة عيش العسكريين"

منذ 5 دقائق
تحرّك للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح - أرشيفية

تحرّك للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح - أرشيفية

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اعتبر حراك المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين من جميع الأسلاك العسكرية، في بيان، أنه “جرت العادة عند أهل الحكم الاستخفاف بحقوق العسكريين في الخدمة والتقاعد لأنهم يعملون بصمت، وكان آخرها المشروع المُقدّم للمصادقة عليه غدًا، لإعطاء بدل إنتاجية إلى موظفي القطاع العام، مقابل إعطاء العسكريين ما يعادل ١٠ بالمئة من مثيله في الوظائف الأخرى، وأقلّ من ذلك للعسكريين المتقاعدين”.

وأعلن “أننا كحِراك المؤهلين والمؤهلين أول المتقاعدين سنقف بوجه هذا الإجحاف من أية جهة أتى، ولن نرضى بأقلّ من المساواة مع زُملائنا الموظفين في كل القطاعات. لذلك نُعلن أننا سنتظاهر يوم غد الجمعة بتاريخ ١٥- ١٢- ٢٠٢٣ الساعة العاشرة في ساحة رياض الصلح أمام مقر مجلس الوزراء مع زملائنا العسكريين المتقاعدين من كل الرتب ومن جميع الأسلاك العسكرية دفاعًا عن لقمة عيشنا، وعن لقمة عيش العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد”، داعيًا الجميع “من كل الرتب ومن عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد المشاركة الفعّالة في هذه التظاهرة لمنع هذا القرار من المرور ومهما كلّف الأمر”.

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