“المالية”: لبنان سيتوقف عن دفع مستحقات اليوروبوند بالعملات الأجنبية

أعلنت وزارة المال، في بيان، أن “لبنان أعلن، في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000 دولار أمريكي والمستحقة في 9 مارس 2020 بفائدة 6.375% من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأمريكي (يرجى مراجعة قائمة الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند ISINs المدرجة أدناه).

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.

لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.

وكما أعلن سابقًا رئيس الوزراء حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى:

” اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية؛

” ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد؛

” اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تعتزم الحكومة اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم.

ولأي استفسار من قبل المستثمرين، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: lb.bondholders@lazard.fr

ولأي استفسار من قبل وسائل الاعلام، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: hg@highgate.ltd

الأرقام التعريفة الدولية لسندات اليوروبوند (Eurobonds ISINs)

1. 8.250% Notes due 2021 (Series 42) – XS0250882478

2. 7.00% Notes due 2024 (Series 54) – XS0471737444

3. 6.375% Notes due 2020 (Series 55) – XS0493540297

4. 6.10% Notes due 2022 (Series 57) – XS0559237796

5. 6.60% Notes due 2026 (Series 61) – XS0707820659

6. 6.25% Notes due 2025 (Series 66) – XS0793155911

7. 6.00% Notes due 2023 (Series 67) – XS0859367194

8. 6.75% Notes due 2027 (Series 68) – XS0859366899

9. 6.15% Notes due 2020 (Series 71) – XS0944226637

10. 5.80% Notes due 2020 (Series 72) – XS1052421150

11. 6.20% Notes due 2025 (Series 73) – XS1196417569

12. 6.65% Notes due 2030 (Series 74) – XS1196419854

13. 6.25% Notes due 2024 (Series 75) – XS1313647841

14. 6.65% Notes due 2028 (Series 76) – XS1313675974

15. 7.05% Notes due 2035 (Series 77) – XS1313654623

16. 6.65% Notes due 2024 (Series 78) – XS1396347566

17. 7.00% Notes due 2031 (Series 79) – XS1396347723

18. 6.25% Notes due 2022 (Series 80) – XS1419879504

19. 6.40% Notes due 2023 (Series 81) – XS1419879686

20. 6.85% Notes due 2029 (Series 82) – XS1419879769

21. 6.85% Notes due 2027 (Series 83) – XS1586230051

22. 7.00% Notes due 2032 (Series 84) – XS1586230481

23. 7.25% Notes due 2037 (series 85) – XS1586230309

24. 7.00% Notes due 2028 (Series 86) – XS1720803326

25. 7.15% Notes due 2031 (Series 87) – XS1720805537

26. 8.20% Notes due 2033 (Series 88) – XS1824238239

27. 8.25% Notes due 2034 (Series 89) – XS1824238072

28. 11.5% Notes due 2029 (Series 90) – XS2083908645

29. 12.00% Notes due 2035 (Series 91) – XS2083908132