“المال”: مباشرة متعهدي كنس النفايات ليل اليوم الاثنين

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قبل ظهر اليوم، وفدا ضم النائبين أمين شري وفادي علامة ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام وممثلين عن الشركات المتعهدة كنس النفايات وجمعها في مختلف المناطق.

وأوضح شري بعد اللقاء “أن أزمة النفايات في الضاحية الجنوبية والمتن وكسروان والشوف وعاليه، استدعت عقد اجتماع عاجل مع الوزير وزني في حضور المتعهدين”، مشيرا إلى أن “المشكلة الأساسية هي موضوع تحويل الحوالات من الدولار إلى الليرة اللبنانية”.

أضاف شري: “طرَِت اقتراحات وافق معالي الوزير وزني على تبني أحدها وهو محل قبول من المتعهدين على أن يتولى الوزير نقلها إلى حاكم مصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وأعلن أن “المتعهدين التزموا مباشرة أعمالهم ليل اليوم الإثنين”.