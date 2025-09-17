الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
المبعوث الأميركي توماس باراك يشكر جنبلاط

منذ ساعتين
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

نشر المبعوث الأميركي توم باراك عبر حسابه على “أكس” صورة تجمعه برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط.

وقال برّاك: “شكرًا جزيلًا لوليد جنبلاط على حكمته ومكانته الفريدة في حشد الرؤى الجماعية لقادة الدروز الكرام، الذين يعيشون ضمن حدودٍ صنعها الإنسان، لكنهم مع ذلك ملتزمون بإلهٍ لا يعرف الحدود. يمكن للدروز أن يزدهروا كجزءٍ من سوريا واحدة، وفي ظلّ التسامح والتعاون مع أبناء عمومتهم الدروز في المنطقة، الذين يعيشون أيضًا ضمن دولهم الوطنية، لكنهم يتشاركون إلهًا واحدًا. هذا هدفٌ مشتركٌ لجميع الأطراف المعنية”.

