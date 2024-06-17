المبعوث الأميركي هوكشتاين التقى نتنياهو.. هل طبول الحرب تُقرع؟

وسط تصاعد التوتر على الحدود مع لبنان، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين الوضع على الجبهة الشمالية وغزة.

وأوضح متحدث باسم السفارة الأميركية أن هوكشتاين موجود في إسرائيل كجزء من جهود إدارة بايدن “لمواصلة منع التصعيد على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية”، بحسب ما نقلت عنه “تايمز أوف إسرائيل”.

ومن المقرر أن يلتقي مبعوث بايدن مع زعيم المعارضة يائير لابيد في المساء، ومع رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس في وقت لاحق من الليل.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد كشفوا في وقت سابق عن زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، في محاولة لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى حرب شاملة، وفق “آكسيوس”.

كذلك أضاف مصدر مطلع لأكسيوس أن “هوكشتاين قد يسافر أيضا إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين”.

وقال مسؤولون إسرائيليون لأكيسوس: “إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيصل الخميس المقبل برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول لبنان وغزة والبرنامج النووي الإيراني”.