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المتحدث باسم ضحايا فوج إطفاء بيروت يكشف مستجدات التحقيقات​ في الملف

1 - فبراير - 2021
دمار مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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أشار المتحدّث باسم ضحايا ​فوج إطفاء بيروت​، وليم نون، في تصريح عقب اتصال أجراه بالمحقّق العدلي في جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​فادي صوان​، إلى “أنّه تبلّغ من القاضي صوان توجّهه لإستئناف ​التحقيقات​ في الملف، فور انتهاء إجراءات الإغلاق العام”.

ولفت إلى أنّ “أهالي ضحايا فوج الإطفاء يثقون بالقاضي صوان وبما يقوم به، إلى أن يثبت العكس لا سمح الله”، مبيّنًا أنّ “الأمور تجري لغاية الآن ضمن المسار الطبيعي، على رغم بعض الملاحظات أو الإعتراضات الّتي نسجّلها”. وأوضح أنّ “الأهالي يحضّرون لتحرّك لم يتم الكشف عن تفاصيله، بدءًا من 15 شباط الحالي”.

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