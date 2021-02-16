الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المتعاقدون بالساعة مع الجامعة اللبنانية مستمرون في إضرابهم

16 - فبراير - 2021
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

نقل وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب “اهتمامه الشديد بملف التفرغ”. وأضاف أيوب خلال لقائه وفدا من الأساتذة المتعاقدين أن “استمرار الجامعة وتقدمها يتطلب وجود كادرٍ تعليمي متفرغ يهتم بشؤونها على كلِّ المستويات الأكاديمية والوطنية”.

وأكد أيوب: “لن يشطب أي اسمٍ مستحقٍ للتفرغ”، واعدا بالقيام ببعض الخطوات التي من شأنها إعادة تحريك الملف على رغم وجود حكومة تصريف أعمال”.

وأثنى على تضحيات الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون في ظروف استثنائية ضاغطة وغير مسبوقة، ورأى أن “الإضراب حق مشروع لكنه لن يجدي نفعا؛ وهو في ظل حكومة تصريف أعمال كالضرب على رأس الميت”.

وجاء في بيان الأساتذة المتعاقدين أنهم “لم يلمسوا أي نتيجة إيجابية، وهم في انتظار اللقاء بوزير التربية، ما يدل على أهمية الاستمرار في الإضراب والمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الخميس المقبل.

    المزيد من أخبار لبنان

    علي حمية
    حمية يتحدث عن تجربته في العمل مع الحكومة.. ماذا قال عن ميقاتي؟
    جورج عدوان
    مساءلة الحكومة.. طلب من عدوان إلى برّي
    نبيه بري
    بالفيديو: نائبة تغييرية تمدح برّي وتصفه بالمدرسة.. وموجة انتقادات تلاحقها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    مصرف لبنان
    أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
    الدولار
    دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟