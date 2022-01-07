الجمعة 4 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 7 يناير 2022 |
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المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي: لا عودة إلى المدارس في 10 الجاري

منذ 19 ثانية
إضراب

إضراب

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أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان أنها “شاركت اليوم في الإجتماع الذي دعا اليه وزير التربية لمناقشة قرار العودة الى المدارس في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٢.”

وقال رئيس اللجنة ان “المتعاقدين ليس من هواياتهم التعطيل، والإضراب وإقفال المدارس، ولكن الاضراب بسبب عدم تنفيذ الوعود التي ٱلتزم الوزير تنفيذها منذ ثلاثة اشهر، وحتى تاريخ اليوم لم تنفذ”.

ولفتت اللجنة في بيان الى انه: “بعد عرض كل النقاط من دون الحصول على اجوبة صريحة وشفافة من الوزير والمسؤولين التربويين في الوزارة، أبلغت اللجنة عبر رئيسها حسين سعد أنهم لن يعودوا إلى المدارس إلا إذا نفذت الوعود وحين تصبح هذه الوعود أمرا واقعا”.

وحذرت من “أي تهديد يطاول المتعاقدين وأن أي قرار يهدد عقودهم سوف يُجابه بالوسائل المناسبه في حينها”.

وأعلنت ان “لا عودة الى المدارس في ١٠ كانون الثاني، ٢٠٢٢، وليس بمقدور أحد أن يُحضر الأساتذة بالقوة والترهيب والتهديد”.

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