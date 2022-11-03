المتقاعدون العسكريون يدعون إلى اعتصام "مزلزل" الإثنين

عقدت تنسيقية الدفاع عن حقوق المتقاعدين العسكريين، والتي يتمثل فيها معظم مجموعات المتقاعدين من كل الاسلاك العسكرية والمناطق اللّبنانية اجتماعها الأوّل، ووضعت الأسس التي ستعمل ضمن إطارها مستقبلاً لجهة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات بوجه كل تعدِ يستهدفهم من الحكومة ووزاراتها، او من المصارف والمستشفيات وغيرهم مهما علا شأنه.

واستنكر المجتمعون “التأخير الحاصل في دفع رواتب المتقاعدين وتكرار الموضوع للشهر الثاني على التوالي. هذه الرواتب هي حقوق قانونية يصونها الدستور، وهي حقوق فورية لا يجوز تأجيل صرفها لانها تتعلق باستمرار حياة المتقاعد ومعيشته وعياله”.

وحذّروا من “التلاعب الحاصل بدفع الرواتب وتكرار ذاك العمل المدان، والذي يؤثر سلباً على حياة من خدم البلد لسنين طوال أو لعائلة شهيد قدم نفسه فداء للبنان، أو لمعوّق يعتبر اليوم شهيدا حيا لن يتأخر يوماً لتقديم حياته دفاعاً عن ارض البلد والانسان”.

من هذا المنطلق، دعت التنسيقية “كل المتقاعدين، وفي حال لم يتم دفع الرواتب يوم الجمعة الرابع من تشرين الثاني، الى اعتصام مزلزل يوم الاثنين في السابع من تشرين الثاني ٢٠٢٢ اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً امام وزارة المال، ونصب الخيم أمام المقر المذكور واقفال ابوابه وعدم المغادرة لحين حل الموضوع، والتعهد من وزير المال امام الاعلام بعدم تكرار هذا العمل في المستقبل”.

وختمت أن “لقمة عيشنا وعيالنا على المحك لذا لن نسكت ولن نستكين . نحن أضحينا تحت خط الفقر بتلك الرواتب، فلن نقبل أن نجوع وهم يتنعمون بما هربوه من اموال وهي اموالنا بالتكافل والتضامن مع المصارف التي سنخصّها بتحرك لاحق في اطار معركة الدفاع عن الحقوق، أيها العسكريون المتقاعدون الساحة لكم، ورقابنا على المقصلة الى موعدنا الاثنين المقبل في حال لم تدفع الرواتب”.