المتقاعدون المستقلون في التعليم الرسمي يشجبون التوقف عن دفع المعاشات

صدر عن “المتقاعدين المستقلين في روابط متقاعدي التعليم الرسمي”، بيان أشار فيه الى انه “للمرة الاول لا تدفع معاشات المتقاعدين، وتعطى مبررات غير مقبولة من وزارة المال، مؤكدين “أن المعاش التقاعدي هو حق لنا وليس منة، نحن المتقاعدين الذين أفنينا حياتنا في خدمة تلاميذ الوطن وفي أحلك الظروف”.

ولفتوا الى انه:”لم يحصل من قبل أن تأخرت الرواتب والمعاشات. ولا حتى في معمعة الحرب الأهلية. في حين يقع المتقاعد بين مطرقة تجار المولدات وسندان الغلاء الفاحش للبضائع وفقدان الأدوية وتعذر الاستشفاء”، محمّلين “المسؤولية لوزارة المالية وهذه المنظومة المستهترة بالمواطنين وبمصالحهم الحيوية .اذ كان عليهم استدراك حصول ذلك”.

ورأى البيان “أن الحل الذي تقدمت به وزارة المالية من دفع المساعدة الاجتماعية خلال الأيام المقبلة في انتظار الانتهاء من إجراءات دفع المعاشات، هو من باب “تركيب الطرابيش”، لتغطية التقصير الفاضح في تأمين الرواتب والمعاشات”.

وتوجه البيان الى “الزملاء”: “ما حصل لا يبشر بالخير، وهو مرجح للحصول في المستقبل اذا لم يعلن المتقاعدون عن غضبهم ورفضهم: لا بالبيانات فقط بل على الأرض أيضا”، داعيًا “كل روابط المتقاعدين ومجالسهم الى التحرك السريع على الأرض احتجاجًا على ما حصل”.