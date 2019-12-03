أخبار لبنان

المجتمع الدولي متخوّف على مستقبل لبنان ومصيره

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ «المجتمع الدولي متخوّف جدّاً من حجم الأزمة التي بلغت الواقع في لبنان، وعلى مستقبل لبنان ومصيره، لأنّه يدرك أنّ كلّ فريق متمسّك بوجهة نظره ما بين الحكومة «التكنو-سياسية» وحكومة التكنوقراط، ما يجعل الأمور تتّجه من سيّئ إلى أسوأ، فيما لبنان في صلب الانهيار وهو يتّجه إلى مزيد من الإنهيارات».

المزيد من الأخبار

أخيراً.. الاستشارات النيابية الإثنين المقبل!

موقعة الرينغ ليلاً.. كمين أمني عنيف لخنق المتظاهرين

طمر الفساد وتدويره: المحافظ نهرا يتآمر على بلدية طرابلس

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات…

وفي المعلومات ايضاً أنّ «المجتمع الدولي سيقدّم تصوّراً لمخرجٍ ما، لكن حتى اللحظة لا توجد أي خطوة عملية».

وأضافت المصادر: «على المستوى الداخلي، فإنّ كل فريق ما زال متمسّكاً بوجهة نظره، رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري متمسّك بحكومة التكنوقراط ولا يريد أن يعطي أي غطاء لمرشّح سنّي خارج سياق حكومة اختصاصيين مستقلّين، وحزب الله والعهد متمسّكان بحكومة تكنو- سياسية. هناك شدّ حبال كبير، وحتى الآن لا يمكن الكلام عن أي تقدّم، ولكن بدأت المخاوف في الداخل اللبناني والخارج بالتوسّع أكثر فأكثر مع اقتراب الانهيار الشامل. وهناك مَساع لكسر هذا الواقع، وتشكيل الحكومة قبل نهاية السنة».

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

«حزب الله» وحلفاؤه يواجهون الاحتجاجات بالحرب الإعلامية والغزوات الميدانية

أخبار لبنان

عين باسيل على “الداخلية”

أخبار لبنان

الثوار يجوبون شوارع صيدا بمسيرة راجلة

أخبار لبنان

ألمانيا تدخل على خط العقوبات على “حزب الله”… وفرنسا قلقة على لبنان

أخبار لبنان

العام الدراسي مهدّد… الأساتذة من دون رواتب ومستقبل التلاميذ الى المجهول

أخبار لبنان

الاحتقان الأميركي من عون وباسيل ينفجر في لبنان.. والحريري ليس أولوية!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More