المجذوب: أقل من 3000 أستاذ ثانوي تلقوا اللقاح من أصل 20 الفاً

أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن “أساتذة الشهادات الثانوي تلقوا جميعا رسائل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، وهناك البعض لم يتلقى اللقاح أي لم يذهب الى الموعد المعطى اليه، ومنهم من لم يستكمل طلب تلقيه، وأرقام من تلقوا اللقاح بين 2700 و3000 شخص حيث أنه يفترض أن يكون العدد الكلي مع الإداريين يبلغ حوالي 20 الفا وهناك العديد من الأستاذة يؤجّلون اخذ اللقاحات وهذا يساهم بتراجع نسبة التلقيح في صفوف المعلمين والاداريين، ونتمنى أن نتساعد جميعا لاستكمال العام الدراسي وانقاذ تلاميذنا”.

ولفت وزير التربية في مقابلة تلفزيونية، الى أنه “لسوء الحظ، التربية لم تكن أولوية وما حدث في الفترة الاخيرة انّنا رفعنا الصوت لأن في خطة التلقيح التربية كانت في أواخر الأولويات ونجحنا بأن نجعل هذا القطاع في الطليعة اليوم”، مشيرا الى أن “وزارة التربية غير معنية بالقرار النهائي لعودة التعليم المباشر، بل هو قرار صادر عن لجنة كورونا، ونحن في الوزارة نأخذ قراراتنا من تلك اللجنة، فهي التي طلبت إقفال المدارس وهي التي تقرر موعد الفتح، فانا المرجح الصحي في البلد وكل القرارات التي اتخذها تكون على قاعدة المراجع الصحية ولجنة كورونا لديها معطيات اليوم تتيح لها التوصية بإعادة فتح المدارس من ضمنها تلقيح القسم الأكبر لمَن هم فوق الـ75 عاما والذين هم على تماس تام مع التلاميذ”.

وأعلن المجذوب أنه “على المدارس والمعلمين والأهل والمراجع الصحية التعاون في الفترة المقبلة لنصل الى عودة آمنة الى المدارس، وبالنسبة للإجراءات فيجب الإلتزام بوضع الكمامة طيلة فترة التدريس، وعن التعقيم، أمنا للمدارس الرسمية أدوات التعقيم، أما المدارس الخاصة فأكدت أنها أمنت المعقمات اللازمة، وبالتالي فكل شيئ مؤمّن، وخيارنا أن لا نستسلم وأن نعود للتعليم المدمج، فمنظمة الصحة العالمية أوصت بوضع الكمامة طيلة الوقت الدراسي في المدارس 7 ساعات واستخدام المعقمات ونطلب من الاهالي عدم ارسال اولادهم في حال ظهرت عليهم ايّة عوارض”.