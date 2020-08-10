المجذوب: إستقلْنا اليوم من أجل لبنان إلا أنني لم أستقل يوماً من مهام خدمة التربية

غرد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب على حسابه عبر تويتر قائلاً:

“أشكر مَن منحني ثقته خلال عمر الحكومة القصير، وأنحني أمام تضحيات المربّين والأهل والطلاب في زمن كورونا. إستقلْنا اليوم من أجل لبنان، إلا أنني لم أستقل يوما من مهام خدمة التربية ومكافحة الفساد فيها. لكن ما دخلت السياسة التربية إلا أفسدتها. وللرئيس نظيف الكف حسان دياب أطيب تحية!”.

أشكر مَن منحني ثقته خلال عمر الحكومة القصير، وأنحني أمام تضحيات المربّين والأهل والطلاب في زمن كورونا.

إستقلْنا اليوم من أجل لبنان، إلا أنني لم أستقل يوما من مهام خدمة التربية ومكافحة الفساد فيها. لكن ما دخلت السياسة التربية إلا أفسدتها.

وللرئيس نظيف الكف حسان دياب أطيب تحية! — Tarek MAJZOUB طارق المجذوب (@TarekMMajzoub) August 10, 2020