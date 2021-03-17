المجذوب: العائلة التربوية الموحدة رفعت الصوت لتلقيح المدرسين والتلامذة

تسلم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب من سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوز، مفاتيح 19 مدرسة وثانوية رسمية تضررت من انفجار مرفأ بيروت، في حفل أقيم في ثانوية لور مغيزل الرسمية للبنات في الأشرفية.

وقال المجذوب: “ينتابني شعور بالفخر والاعتزاز وأنا أقف بينكم في الغالية الأشرفية لنحتفل معا بإنجاز ترميم 19 مدرسة وثانوية رسمية، وتأهليلها. كم جميل أن نجد سويسرا الغرب تؤازر سويسرا الشرق، بعد الإنفجار الآثم الذي دمر أجزاء واسعة من مدينة بيروت، وأوقع مئات الضحايا الأبرياء، وشرد ألوف العائلات، وعطل الإقتصاد، وأقفل المدارس والجامعات. نعم، سويسرا كانت أول المبادرين إلى ترميم المدارس والثانويات الرسمية اللبنانية، فأعادتها إلى دورها التربوي والإجتماعي والوطني”.

أضاف: “شكرا لسعادة السفيرة وللوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، شكرا لباقي الأصدقاء والمانحين الذين بادروا إلى ترميم المدارس والثانويات وتأهيلها من خلال منظمة اليونيسكو التي تتولى تنسيق هذه المساعدات، شكرا لمكتب اليونيسكو الإقليمي”.

وتابع: “ها نحن هنا في هذه الثانوية التي تحمل اسم سيدة فاضلة كعربون وفاء من المجتمع لهذه الطليعية التي بذلت عمرها لإنجاح مسيرة حقوق المرأة والتي آمنت بالتربية سبيلا إلى التنمية المجتمعية المستدامة. إنها الأستاذة الجليلة الراحلة لور نصر مغيزل (1929-1997)، هذه الفاضلة التي نذرت حياتها لخدمة الأجيال، على مدى أكثر من أربعين عاما، يكلأ أبناءها بكل أطيافهم بعنايتها، وتشملهم برعايتها، وتحوطهم بعطفها وحنانها، وتزرع في نفوسهم حب العلم والمعرفة والوطنية، وتجهد في تعزير حقوق المرأة في لبنان والمشرق والعالم. الأستاذة لور مغيزل جديرة بكل الإكبار والتكريم، خصوصا وقد فاح عطر حضورها التربوي والإعلامي والحقوقي في ضمير الأجيال والأبناء وأثمرت ندى وجنى وأمل وفادي وناجي في خدمة المجتمع، الوطني والدولي”.

وختم: “أود أن أنتهز هذه المناسبة، وأنا في نهاية عهدي في وزارة التربية والتعليم العالي، لأعلن أمام هذا الحشد من أهل الدبلوماسية والتنمية والعلم والإعلام، أن العائلة التربوية الموحدة رفعت الصوت عاليا لتأمين تلقيح المدرسين والتلامذة كأولوية وطنية، وكذلك لتأمين إجراء فحوص الـ PCR والـ Rapid Test المجانية للمدرسين والتلامذة لعودة المدارس، الرسمية والخاصة، إلى التعلم المدمج، وتأهيل تلامذتنا للامتحانات الرسمية”.