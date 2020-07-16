المجذوب تابع قضية المعلمين المصروفين من مدارس خاصة

وزير التربية طارق المجذوب
وزير التربية طارق المجذوب

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تابع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قضية المعلمين الذين تعرضوا للصرف من عدد من المدارس الخاصة أو الذين تعرضوا للضغوط لتقديم استقالاتهم ، والتقى نقيب المعلمين رودولف عبود هلى رأس وفد منهم ، واستمع إلى مطالبهم التي كانوا عبروا عنها في لقاء سابق وهي استمرار الضمان الصحي وإمكان الإفادة من التقاعد بتعديل القانون وتوفير العمل حيث يمكن ذلك.

وأكد الوزير المجذوب أنه يتابع مع النقيب باستمرار هذه المطالب، ووضع اقتراحات الحلول من خلال مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تساعد المعلمين على الصمود كما تساعد المؤسسات على الإستمرار من خلال توفير بعض الدعم المادي للمعلمين والموظفين ، مشيرا إلى ان اقتراح تخصيص 350 مليار ليرة يصب في هذا المجال. وعبر عن أمله بأن يتم إقرار هذا الإقتراح في الجلسات التشريعية المقبلة.

وأشار إلى العمل على استمرار الضمان للمعلمين لفترة محددة.

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