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المجذوب ترأس اجتماعاً لمجلس التعليم العالي وقرر اعتماد لائحة الخبراء

17 - مايو - 2021
طارق المجذوب

طارق المجذوب

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ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب اجتماعاً لمجلس التعليم العالي، وأقرّ المجلس اعتماد لائحة الخبراء الذين تمت تسميتهم من جانب الجامعة اللبنانية وعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، ليصار إلى اعتمادها في اختيار أعضاء اللجان المتخصصة لدراسة الملفات التي تمت إحالتها إلى اللجنة الفنية الأكاديمية.

وأكد المجلس على “ضرورة الالتزام بالمهل القانونية في إنجاز دراسة الملفات لا سيما ملفات الاعتراف، وعلى ضرورة رد الكفالات المصرفية إلى الجامعات المستحقة وفق المعايير التي تم تحديدها سابقا، واعتماد الليرة اللبنانية في احتساب الكفالات”.

كذلك أكد على “التوصية الواردة في محضر الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/05/2016، بخصوص ملفات الترخيص بمباشرة التدريس المقدمة قبل صدور المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 للجامعات التي تم ترخيصها قبل العام 1996”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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