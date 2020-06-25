المجذوب: توجيهات رئيس الحكومة حاسمة في اتجاه تقديم كل الدعم إلى الجامعة اللبنانية

أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في بيان، أن “الحكومة تولي اهتماما خاصا للجامعة اللبنانية، لما تمثله من موقع أساسي في احتضان الشباب اللبناني، وباعتبارها جامعة الوطن”.

وشدد على أن “توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب حاسمة في اتجاه تقديم كل الدعم إلى الجامعة اللبنانية، على كل المستويات”.

وقال المجذوب، “لذلك، فإن الوزارة تعمل على إنجاز ملف تعيين مجلس الجامعة العالق منذ عام 2018 وذلك من خلال انتخابات جديدة في الكليات والمعاهد قبل بداية السنة الدراسية الجديدة لتكون القرارات عائدة لأهل الجامعة ومعبرة عن واقعها الحالي.

وأضاف، “تنتظر الحكومة من الجامعة رفع ملف الملاك الذي تأخر بدوره كثيرا، ولا بد من البت فيه تصحيحا للوضع الحالي للهيئة التعليمية وكي يصبح متماشيا مع الأصول الأكاديمية والقانونية”.

وتابع، “وبالنسبة إلى ملف التفرغ، فلا يزال يعاني من بعض الشوائب التي يجب على الجامعة تصحيحها في أقرب وقت ممكن على قاعدة المساواة والاستحقاق وشمول كل من تتوافر فيه الشروط الاكاديمية والقانونية من دون استنساب أو تمييز”.

في المقابل، نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية سابقاً اعتصاما أمام وزارة التربية، وألقى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر كلمة بدأها بالقول، “نحن إذ نتضامن معكم، نتضامن مع أنفسنا لأننا لوحدنا كمتفرغين بتنا أقلية، أقل من ثلث العدد الإجمالي للأساتذة، ولا نستطيع بدونكم أن نسير المحاضرات والمختبرات والأبحاث”.

وأضافوا، “كفاكم وكفانا وعودا كاذبة أدمنوا على إغداقها منذ سنوات عدة. وكلما أتى مسؤول، لا يعترف بمسؤولية من سبقه ويعود بنا إلى نقطة الصفر وكأن الكون ابتدأ معه. ويتحجج بأنه لا يعرف الملف، ثم يمضي مئة يوم ومئتا يوم وسنة وسنتان ويبقى ملف التفرغ كما سائر الملفات يرواح مكانه.

أيها المسؤولون الحاليون والسابقون إن كنتم لا تدركون إلى أين أوصلتم الجامعة فهي مصيبة وإن كنتم تدركون بأنكم اوصلتموها إلى الهاوية ولا تبالون، فتلك مصيبة أكبر. كفاكم إذلالا وتهميشا للجامعة وأهلها. إن كنتم تراهنون على تفرقتنا كأساتذة فأنتم واهمون”.