المجذوب حدد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته ،لا سيما المادة الرابعة منه (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية )،

استناداً الى احكام المرسوم رقم 5215 تاريخ 27/9/2005(تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية)

بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،

بناء على المذكرة الادارية رقم 7 تاريخ 15/4/2021 المتعلقة باقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد وعيد العمال،

وبمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية،

تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها، ويتوقف التعلم الحضوري وعن بعد بجميع مساراته، ابتداء من صباح الخميس الواقع فيه 29 نيسان 2021 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 3 أيار 2021.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، يثمن عالياً جهودهم خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم %.