المجذوب عرض مع لونغدن التعاون التربوي وترأس مجلس التعليم العالي

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا الدكتور مارتن لونغدن، وتناول البحث المشاريع المشتركة بين البلدين، وخصوصا ما يتعلق بدعم خطة وزارة التربية لتعليم جميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية والصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا.

لونغدن

وأكد لونغدن “عمق التعاون التربوي ومتابعة العمل المشترك مع الوزارة من أجل استكمال العام الدراسي ومواصلة التعليم”، مشددا على “استمرار بلاده في الوقوف بجانب لبنان واستكمال التعاون التربوي”.

المجذوب

وعبر المجذوب عن “شكره وتقديره للجانب البريطاني، لا سيما أن الحكومة البريطانية هي من كبار المانحين والداعمين للتربية والتعليم في لبنان”، مؤكدا “أهمية التعاون، لا سيما أن لبنان ملتزم، رغم كل الظروف، توفير رسالة التعليم الجيد لجميع الأولاد الموجودين على أرضه من لبنانيين ونازحين ولاجئين، وذلك بدعم من الأسرة الدولية”.

مجلس التعليم العالي

من جهة ثانية، ترأس المجذوب اجتماعا لمجلس التعليم العالي، حضره إضافة إلى الأعضاء والخبراء، نقيبا أطباء الأسنان الدكتور روجيه ربيز والمعالجين الفيزيائيين الدكتور إيلي قويق.

وناقش جدول أعماله واتخذ عددا من القرارات والتوصيات، أبرزها: الطلب من اللجنة الفنية الأكاديمية ضرورة إيداع المجلس خلال مهلة شهر من تاريخه الآلية التي ستتبعها اللجنة لإنجاز ملفات الإعتراف المحالة إليها، على أن تتضمن الآلية المقترحة مراعاة كل المهل القانونية المتعلقة بإصدار التوصيات اللازمة لإصدار قرارات الاعتراف، وخصوصا المهل الواردة في البند الثاني من المادة الرابعة من المرسوم 2176 تاريخ 12/1/2018.

وأكد المجلس “ضرورة إيداعه تلك الآلية خلال المهلة المحددة ليصار إلى اتخاذ التوصيات اللازمة في خصوصها”.

وأوصى بـ”المباشرة والترخيص لعدد من الملفات المحالة إليه من اللجنة الفنية الأكاديمية”، متخذا توصيات أيضا بـ”إحالة عدد من الملفات إلى اللجنة الفنية للدراسة، لا سيما أن نقباء المهن الحرة الذين حضروا الاجتماع أبدوا آراءهم فيها”.