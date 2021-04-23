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المجذوب عمم على التعليم العالي الخاص عن العودة التدريجية إلى التعليم المدمج

23 - أبريل - 2021
طارق المجذوب

طارق المجذوب

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، التعميم رقم 7/م/2021 الموجه إلى الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة، عن العودة التدريجية إلى التعليم المدمج، واستند فيه إلى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص 285/2014، وإلى توصية اللجنة المكلفة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإلى توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 3/2021 تاريخ 16/4/2021، وجاء في التعميم:

“يستأنف النشاط في قطاع التعليم العالي في شكل تدريجي، باعتماد التعليم المدمج ومراعاة التدابير والإجراءات الوقائية كافة، عملا بالدليل الصحي المعمم ، على أن تكون الامتحانات والأعمال التطبيقية والمخبرية للاختصاصات العملية حضورية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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