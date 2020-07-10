المجذوب: قريباً… أخبار سارّة تتعلّق بالقطاع التربوي

بحث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، مع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، بالأوضاع العامة، “وسبل مساعدة الطلاب وأهاليهم في تجاوز هذه المرحلة من ناحية تفشي جائحة كورونا ومن ناحية الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أهلنا”.

وقال المجذوب: “اليوم قرار الحكومة التي يرأسها حسان دياب هو التصدي للأزمات ومواجهتها، كما الحفاظ على وحدة البلد واستدامة لبنان. لسماحة المفتي الجعفري دور أساسي في ترميم أسس الدولة اللبنانية عندما تعجز السياسة وبعض السياسيين عن هذا الدور”.

وردا على سؤال حول الإجراءات والآليات الممكن اتباعها في العام الدراسي المقبل لمنع تفشي وباء “كورونا”، قال الوزير المجذوب: “سيكون هناك بروتوكول صحي تربوي اجتماعي قريب ستصدره وزارة التربية ويمكن تطبيقه على الجامعات والمدارس، ولا بد أن نتعايش مع وباء كورونا هذا الوباء الخفي”.

وحول الوضع الاقتصادي الذي يعيشه أهالي الطلاب، قال: “يعمل بشكل حثيث على جعل هذا القطاع من القطاعات التي يمكن أن تصمد في وجه كورونا وتداعياتها المالية والاجتماعية. وإن شاء الله، قريبا ستكون هناك أخبار سارة فيما يختص بالقطاع التربوي، أو بالأسرة التربوية، أعني بذلك الأساتذة والتلامذة والمدارس وأهالي التلامذة، وسيكون هناك، إن شاء الله، حلول مالية وتشريعية تعطينا ما يسمى بشبكة خلاص تربوية حتى نجتاز هذه المرحلة الصعبة تربويا في تاريخ لبنان المعاصر”.